هيئة الطاقة المتجددة تستعد لتركيب محطة شمسية بقدرة 200 ميجا وات بكوم إمبو

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وأضاف الخياط، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن هناك مشروعات إنشاء محطات طاقة شمسية ورياح بقدرات إجمالية تصل إلى 2000 ميجا وات، مازالوا قيد الدراسة وسيتم الانتهاء من الإغلاق المالى لهذه المشروعات يونيو المقبل، مضيفا أن إجمالى قدرات المشروعات المستقبلية تصل إلى 3000 ميجا وات.
جدير بالذكر أنه من المتوقع أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى 42% حتى عام 2035، مؤكدا أنه بحلول عام 2022 ستصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة فى مصر إلى 20%.
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