9 معلومات عن قرار إسناد إدارة مولات محطتى القاهرة وسيدى جابر لمستثمر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 فى 9 معلومات كل ما تريد معرفته عن قرار وزارة النقل التعاقد مع مستثمر محلى لإدارة وتشغيل مولات محطة مصر بالقاهرة ومحطة سيدى جابر بالإسكندرية، بعد قرارها سحب كافة المحلات والكافتريات والأكشاك الموجودة بالمحطتين والمسندة إلى الشركة الوطنية لإدارة عربات النوم المملوكة لهيئة السكة الحديد من أجل إسنادها للمستثمر المحلى. 1ـ التعاقد يستهدف زيادة إيرادات هيئة السكة الحديد بعيدا عن إيرادات التذاكر 2ـ قيمة التعاقد تبلغ 1.1 مليار جنيه. 3ـ المستثمر المحلى سيتولى إدارة وتشغيل مولات محطتى القاهرة وسيدى جابر لمدة 15 عاما بنظام حق الانتفاع. 4ـ التعاقد يشمل تولى المستثمر جراج محطة سيدى جابر أيضا. Advertisements 5ـ قيمة التعاقد ستسدد على دفعات سنوية لهيئة السكة الحديد تبدأ بـ 48 مليون جنيه فى العام الأول وتزيد سنويا حتى تتخطى 100 مليون جنيه خلال آخر عام. 6ـ التعاقد يشمل استغلال كافة المواقع التجارية من قبل المستثمر المحلى بما فيها دورات المياه بالمحطتين. 7ـ التعاقد مع المستثمر المحلى جاء بسبب تعثر الشركة الوطنية لإدارة عربات النوم فى إدارة مولات المحطتين المذكورتين. 8ـ هيئة السكة الحديد سحبت كافة المحلات والكافتيريات والأكشاك بالمحطتين استعدادا لإسنادها للمستثمر المحلى. 9ـ نفس المستثمر المحلى أسندت إليه وزارة النقل إدارة جراج رمسيس الملاصق محطة مصر.

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