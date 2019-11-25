مصر | نشرة حوادث الخليج 365.. بيان للنيابة بشأن وفاة الطالبة شهد ومفاجآت جديدة في واقعة جثة المريوطية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث الخليج 365.. بيان للنيابة بشأن وفاة الطالبة شهد ومفاجآت جديدة في واقعة جثة المريوطية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، اليوم الأحد، خلال الساعات الماضية، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار.

ننشر أسماء المحكوم عليهم بتهمة إهانة المحكمة بـ "تنظيم كتائب حلوان"

قضت منذ قليل الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة بمعاقبة 111 متهما من اصل 215 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ "تنظيم كتائب حلوان"، بالحبس لمدة سنة واحدة بتهمة اهانة المحكمة

هددها بفيديوهات جنسية.. النيابة تكشف مفاجآت جديدة في واقعة "جثة المريوطية"

كشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، أن ربة منزل البالغة من العمر 31 عامًا قامت باستدراج دجال في عقده الخامس من العمر ويعمل بائع أقمشة، كان يعالج طفلها فيما ارتبطت به بعلاقة غير شرعية لمدة عامين، وكان يقوم بتصويرها دون علمها.

ضبط المتهم بقتل زوجته في الهرم.. وابنته: حاولت منعه من ذبح والدتي

تمكن قطاع الامن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط عامل قتل زوجته بالسيف فى الهرم، ونجلته تعترف عليه بارتكاب الجريمة.

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الحبس سنة لمتهمي "تنظيم كتائب حلوان" بتهمة إهانة المحكمة

قضت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة بمعاقبة 109 متهم من أصل 215 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ "تنظيم كتائب حلوان"، بالحبس لمدة سنة واحدة بتهمة اهانة المحكمة.

سنوات "الجنس الحرام".. تجمع بين دجال وربة منزل بالجيزة تنتهي بـ"جثة المريوطية"

كشف مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة عن تفاصيل جديدة حول الواقعة المعروفة بـ" جثة المريوطية"، وتبين أن المجنى عليه "عماد.ا.ع"، 57 سنة، بائع قماش بمنطقة الموسكي، ومقيم بمنطقة الهرم، له معلومات جنائية، تعرف على "رانيا.م"، 31 سنة، ربة منزل، منذ حوالي عامين وكان يتردد عليها بمنزلها بدعوى علاج نجلها بالقرآن، البالغ من العمر 7 سنوات، ويعاني من فقد للنطق منذ مولده.

عاجل.. بيان النيابة العامة بشأن وفاة الطالبة شهد

أمر النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، في القضية رقم 7583 لسنة 2019 إداري الوراق، والخاصة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الجريمة؛ وذلك في واقعة وفاة الطالبة شهد أحمد كمال؛ بعد ثبوت انتفاء الشبهة الجنائية في وفاتها.