مصر | ضبط أمين مخزن لسرقته 50 ألف جنيه من خزينة معهد إعداد القادة

كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، قد تلقت بلاغا يفيد بسرقة مبلغ 50 ألف جنيه عن طريق كسر الخزينة بمكتب الشئون الإدارية والمالية بمعهد إعداد القادة التابع لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى بحلوان.

وبالفحص تم تحديد وضبط المتهم وتبين أنه أمين مخزن بالمعهد محل الواقعة، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لمروره بضائقة مالية لوجود عجز فى عهدته مبلغ 35 ألف جنيه، حيث قام بالبقاء بالمعهد عقب إنصراف الموظفين ودخوله من شباك المكتب محل الواقعة وكسر الخزينة باستخدام شاكوش وأجنة حديدية وسرقة مبلغ مالى 45 ألف جنيه، وتم ضبط المبلغ المالى كاملًا.