شكرا لقرائتكم خبر عن س. و. ج.. كل ما تريدى معرفته عن كيفية إثبات الزواج العرفى والميراث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتساءل بعض المواطنين عن كيفية إثبات الزواج، وكيفية قبول دعوى إثبات النسب، و"الخليج 365" يوضح فى النقاط التالية كيف يتم إثبات الزواج، ودعوى إثبات النسب وفقا للقانون.

كيف يمكن إثبات الزواج ؟

ج: يمكن إثبات الزواج إما بشهادة الشهود أو أن يقر الطرف الذى أنكر الزواج به، أو أن يطلب من الطرف المنكر أن يؤدى اليمين بأنه غير متزوج فيرفض تأدية اليمين.

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هل تقبل دعوى إثبات النسب أو نفيه من الزواج العرفي ؟

ج:نعم تقبل دعوى إثبات النسب أو نفيه من الزواج العرفي.

هل يترتب على الزواج العرفي الذى أنكره أحد الطرفين الحق في الميراث بين الزوجين؟

ج: لا يترتب على الزواج العرفى المنكور توارث بين الزوجين.