س. و. ج.. كل ما تريدى معرفته عن كيفية إثبات الزواج العرفى والميراث

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتساءل بعض المواطنين عن كيفية إثبات الزواج، وكيفية قبول دعوى إثبات النسب، و"الخليج 365" يوضح فى النقاط التالية كيف يتم إثبات الزواج، ودعوى إثبات النسب وفقا للقانون.كيف يمكن إثبات الزواج ؟
ج: يمكن إثبات الزواج إما بشهادة الشهود أو أن يقر الطرف الذى أنكر الزواج به، أو أن يطلب من الطرف المنكر أن يؤدى اليمين بأنه غير متزوج فيرفض تأدية اليمين.
ج:نعم تقبل دعوى إثبات النسب أو نفيه من الزواج العرفي.
هل يترتب على الزواج العرفي الذى أنكره أحد الطرفين الحق في الميراث بين الزوجين؟
ج: لا يترتب على الزواج العرفى المنكور توارث بين الزوجين.
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