شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم التابلت لجميع طلاب أولى ثانوى قبل نهاية ديسمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لتوزيع أجهزة التابلت على طلاب الصف الأول الثانوى العام، بعد وصوله إلى المديريات التعليمية ومخازن الإدارات، حيث من المقرر أن يتسلم جميع الطلاب التابلت قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل استعدادا للامتحانات الإلكترونية المقرر لها أن تنطلق 11 يناير المقبل.

وقالت مصادر مسئولة، إن خريطة توزيع التابلت ستكون سهلة لأن فريق العمل المسئول عن التوزيع على دراية كاملة بالضوابط منذ العام الماضى، وبالتالى الاجراءات سهلة وسريعة ودقيقة والصعوبات التى واجهت فريق التوزيع العام الماضى تم حلها بالكامل وسيكون سداد بوليصة تأمين التابلت من قبل الطلاب فى مكاتب البريد.

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وأوضحت المصادر، أن هناك متابعة دقيقة لتجهيزات المدارس بالبنية التكنولوجية والفايبر وشبكات الإنترنت وكافة عوامل تشغيل التابلت والأجهزة الإلكتروينة، مع استمرار تدريب المعلمين على إدخال التكنولوجيا فى التعلم، مؤكدة أنهم تلقوا تدريبات متخصصة على الأجهزة وأيضا استخدام السبورات الذكية.