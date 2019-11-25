شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب الثانوية العامة.. 9 معلومات عن تسجيل الاستمارة الإلكترونية للامتحانات والان مع تفاصيل الخبر
1ـ يتم البدء فى تسجيل الاستمارة الإلكترونية ديسمبر المقبل.
2ـ تسجيل الاستمارة يتم بشكل إلكترونى على الموقع الرسمى للوزارة.
3ـ يحصل الطالب من مدرسته على الرقم السرى والباسوورد "كود الطالب".
4ـ الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم ثم بوابة الثانوية العامة.
5ـ يتم البدء فى كتابة الاستمارة الورقية خلال الفصل الدراسى الثانى.
6ـ تظهر للطالب استمارة ملء بياناتهم وتشمل "الاسم بالكامل - تاريخ الميلاد - مهنة ولى الأمر ـ رقم التليفون ـ النوع".
7ـ يختار الطالب الشعبة "أدبى ـ علمى علوم ـ علمى رياضة" حيث يوجد أمام كل شعبة المواد الخاص بها.
8ـ يقوم الطالب بطباعة الاستمارة بعد تسجيل البيانات السابق ذكرها ويحصل على صورة من هذه البيانات.
9ـ حال وجود خطأ فى البيانات أو عدم التسجيل على الطالب يتوجه إلى المدرسة لتصحيح البيانات.
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