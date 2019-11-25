شكرا لقرائتكم خبر عن من هو ريتشارد كويست المذيع الأشهر الذي أدار مؤتمر إفريقيا من العاصمة الإدارية؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حل ريتشارد كويست مقدم البرامج الشهير بقناة «سى إن إن» بلندن ضيفا على مؤتمر إفريقيا 2019، والمنعقد بالعاصمة الإدارية لليوم الثاني، ليطرح التساؤلات ويحاور الضيوف أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى.

ويعتبر ريتشارد كويست من أبرز مقدمي البرامج الاقتصادية في مكتب CNN بلندن، فبالإضافة إلى تقديمه البرنامج الاقتصادي اليومي Business International، لكويست برنامجه الشهري بعنوان Quest، والذي بدأ عرضه في يوليو 2005، وبرنامج شهري آخر بعنوان «CNN Business Traveller».

وفي إطار عمله كمراسل لشبكة CNN، غطى ريتشارد كويست العديد من النشاطات البارزة، ومنها المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، جنازة البابا يوحنا بولس الثاني من روما، بالإضافة إلى إطلاق رحلة إيرباصA380 من تولوز في فرنسا.

Advertisements

ومنذ انضمامه إلى فريق «سي إن إن» في فبراير 2001، قدم كويست العديد من التقارير السياسية والاقتصادية، حيث شارك في تغطية الحرب على العراق من لندن، كما غطى أحداثا جرت في العاصمة البريطانية مثل جنازة الملكة الأم، وزواج السير بول مكارتني، وإطلاق عملة اليورو في الأسواق الأوروبية.

وخلال 2004، جاب ريتشارد كويست أرجاء الولايات المتحدة لاستكشاف أهم القضايا المتعلقة بالانتخابات الأمريكية، والتي يمكن لها أن تؤثر على الأوضاع في العالم، حيث تحدث إلى عدد من الناخبين، وصناع القرار في البلاد.

ولريتشارد كويست تاريخ في الإعلام قبيل انضمامه لأسرة CNN، حيث غطى مظاهرات لوس أنجلوس، وزلزال سان فرانسيسكو، وردود الأفعال في مطار كينيدي إثر تحطم طائرة لوكيربي، بالإضافة إلى تحطم طائرة جون كينيدي الابن. وقد قدم كويست عددا من البرامج في الهند، وأستراليا، والولايات المتحدة.

وكان ريتشارد كويست قد انضم لشبكة «سي إن إن» بعد عمله مع «بي بي سي» حيث عمل في القسم الاقتصادي منذ 1987. وقد بدأ كويست عمله في الصحافة كمتدرب لدى «بي بي سي»، ويحمل شهادة في القانون بمرتبة الشرف من جامعة ليدز البريطانية.

يذكر أن كويست ولد في 9 مارس 1962 ويحمل شهادة في القانون عام 1983 وعمل كصحفي في قناة بي بي سي عام 1985.