شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: الجيش اللبنانى يحاول منع عناصر حزب الله من الاعتداء على المحتجين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‏حاول الجيش اللبنانى، منع عناصر حزب الله من الاعتداء على المحتجين، وذلك حسبما افادت قناة العربية فى خبر عاجل منذ قليل. ‏وانطلقت دراجات نارية تابعة لحزب الله من الضاحية باتجاه جسر الرينغ، كما وقعت اشتباكات مع المتظاهرين.

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