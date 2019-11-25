شكرا لقرائتكم خبر عن مدير منطقة الآثار: سقارة كانت مركزاً لعبادة الحيوانات والطيور فى مصر القديمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد يوسف مدير منطقة آثار سقارة: إننا اكتشفنا فى منطقة سقارة العديد من تماثيل لحيوانات مختلفة وطيور مختلفة لأن منطقة سقارة كانت مركزًا لعبادة الحيوانات فى العصر المتأخر فى مصر القديمة، لذلك أنشئ العديد من المعابد الضخمة لعبادة الحيوانات والطيور فى هذه المنطقة.

وتابع محمد يوسف، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج هنا العاصمة الذى تقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم على قناة cbc، أن المصرى القديم قدس هذه الحيوانات لأنها كانت تمثل مختلف الرموز الدينية بالنسبة للمصرى القديم لذلك قام بتقديسها وعبادتها.

وواصل يوسف قائلاً لم يهتم المصرى القديم فقط بتحنيط الإنسان بل أيضًا اهتم بتحنيط الحيوانات والطيور، لأنها كانت تمثل لهم رموزًا دينية لذلك قاموا بتحنيطها.