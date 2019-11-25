شكرا لقرائتكم خبر عن مدير منطقة الآثار: سقارة كانت مركزاً لعبادة الحيوانات والطيور فى مصر القديمة والان مع تفاصيل الخبر
وتابع محمد يوسف، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج هنا العاصمة الذى تقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم على قناة cbc، أن المصرى القديم قدس هذه الحيوانات لأنها كانت تمثل مختلف الرموز الدينية بالنسبة للمصرى القديم لذلك قام بتقديسها وعبادتها.
وواصل يوسف قائلاً لم يهتم المصرى القديم فقط بتحنيط الإنسان بل أيضًا اهتم بتحنيط الحيوانات والطيور، لأنها كانت تمثل لهم رموزًا دينية لذلك قاموا بتحنيطها.
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