6 شروط لاستخراج رخصة "سلاح صوت" طبقًا للقانون

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتساءل البعض من المواطنين عن الإجراءات الخاصة باستخراج رخصة "سلاح صوت"، و"الخليج 365" يوضح فى النقاط التالية الشروط الخاصة لاستخراج رخصة سلاح صوت. 1-لابد للفرد من تحديد السبب الأساسي في رغبته في امتلاك سلاحا للصوت ثم أخذ موافقة الجهة الأمنية على حمل السلاح. 2-يستطيع الفرد الحصول علي تصريح امتلاك السلاح من المركز أو القسم لشراء سلاح غير مشخشن. Advertisements 3-القيام بشراء السلاح من إحدى المحلات المعتمدة مع تواجد رقم مسجل على السلاح. 4-الاحتفاظ بأصل فاتورة الشراء مختومة ومدون عليها رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية. 5- يقوم الفرد بالذهاب إلى القسم أو المركز لتسجيل السلاح ورقمه وحيازة سلاح محدثات صوت. 6- وخلال فترة زمنية قصيرة يتم الحصول على الرخصة والسلاح.

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