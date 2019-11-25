شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تضبط موقعا إلكترنيا بدون ترخيص.. وتحرز معدات بث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت وزارة الداخلية، من ضبط موقع إلكترونى بدون ترخيص والعثور بداخله على أجهزة إلكترونية ومعدات بث ..تم اتخاذ الإجراءات القانونية . Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية تضبط موقعا إلكترنيا بدون ترخيص.. وتحرز معدات بث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.