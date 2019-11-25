شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مباشر قطر: أردوغان يبيع المساجد الأثرية للخروج من أزمته الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال تقرير بثتة قناة "مباشر قطر"، إن تركيا التى تعج ببيوت الدعارة العالمية والحاصلة على المركز الأول أوروبياً فى تسهيل ممارسة البغاء المقنن تحت حكم الرئيس رجب طيب أردوغان، تتجه الآن إلى بيع دور العبادة الإسلامية العرقية بصورة غير مسبوقة بتعاون مع حزب العدالة والتنمية الحاكم من أجل تسديد الديون الناتجة عن الأزمة الاقتصادية التى تعصف بالبلاد.

وأضاف تقرير قناة المعارضة القطرية، أن ممارسة النظام التركى الإجرامية المتلهفة لدعم التنظيمات المتطرفة ونقلها من سوريا والعراق إلى ليبيا دون الالتفاف إلى أزمة الداخل التركى التى يدفع ثمنها المواطن التركى العادى، وتابع:"الحالة الاقتصادية المتدنية دفعت العديد من الشباب التركى إلى الانتحار بسبب الفقر".

وأكد تقرير "مباشر قطر"، أن بيع المساجد الأثرية يعكس ضحالة فكر "أردوغان"، وحزبه الحاكم فى وضع حلول جذربة للوضع المتأزم للاقتصاد التركى دون النظر لقيمتها التاريخية والإنسانية.