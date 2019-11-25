شكرا لقرائتكم خبر عن سميح ساويرس يكشف تفاصيل شرائه جزيرة "قلادة" بأسوان.. ويطالب الدولة بالتدخل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق المهندس سميح ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية القابضة، على أزمة جزيرتى آمون وقلادة، قائلًا إنه قام بشراء جزيرة "قلادة" فى محافظة أسوان من المرحوم أنطوان قلادة، وهى جزيرة مسجلة باسم الورثة منذ أكثر من 70 عامًا.

وأشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "القاهرة الآن" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، إلى أن شركتى إيجوث وأوراسكوم لديهما مشروع سياحى فندقى ضخم ولكنه معطل منذ سنوات، بسبب خلافات مع الأهالى، فى أعقاب ثورة يناير.

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وواصل :" مش عارف استكمل المشروع رغم امتلاكى هذه الجزر رسميًا بالأوراق، وأنفقنا أموال كثيرة بين الرسومات وعمليات الإنشاء قبل الثورة وصلت لأكثر 100 مليون".

وطالب "ساويرس" الدولة بالتدخل كوسيط لمعالجة المشكلة القائمة وحل الأزمة.