شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم إطلاق القمر الصناعى المصرى "طيبة 1" فى الساعة الـ 11:08 مساءً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إطلاق القمر الصناعى المصرى "طيبة 1"، اليوم الإثنين فى تمام الساعة 11:08 مساءً بتوقيت مصر، وذلك بعد اجتماع قائد منصة الإطلاق مع كل الفنيين فى اجتماع يسمى "اجتماع ما قبل الإطلاق"، ومن خلاله قرر جميع الفنيين جاهزيتهم للانطلاق.

وأضاف أنه لو طلب أحد الفنيين والبالغ عددهم 60 شخصا، تأجيل الإطلاق لأي سبب يتم التأجيل الاطلاق مباشرة، مضيفا أنه يوم الجمعة الماضى أعلن أحد الفنيين عدم جاهزيته، مما تسبب في قرار التأجيل وكذلك تكرر الأمر أمس، واليوم تم جاهزية جميع الفنيين وتحديد غدا لإطلاق القمر الصناعي.