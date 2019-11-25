شكرا لقرائتكم خبر عن زحام مرورى بسبب حادث تصادم سيارتين أعلى دائرى الهرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت كثافات مرورية بسبب حادث تصادم سيارة ملاكى، وربع نقل محملة بطماطم أعلى طريق الدائرى، مما أدى إلى توقف حركة المرور من أكتوبر حتى الهرم، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما أصيب شخصين ونقلوا للمستشفى.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق الدائرى بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.