أخبار × 24 ساعة.. "التعليم" تعلن وصول 5 آلاف جهاز تابلت لطلاب أولى ثانوى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. - فيديو.. غادة والى بعد توليها منصب أممى: أحيى الخليج 365 على تغطيتها الرائعة - وزيرة التضامن: تسكين 18 ألف أسرة من ساكنى العشوائيات بمحافظة القاهرة - التربية والتعليم تعلن وصول 5 آلاف جهاز تابلت لطلاب أولى ثانوى - التعليم تقيّم طلاب الصفوف الأولى نهاية الترم الأول بقياس السلوك الجماعى والفردى دون امتحانات.. وتؤكد: طرق التدريس فى الفصول تغيرت للأفضل.. مصادر: المدرسة أصبحت جاذبة بسبب ممارسة الأنشطة خلال دراسة المقررات - وزيرة البيئة تبحث مع وفد إماراتى التعاون للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية - الصحة: مبادرة الرئيس "قوائم الانتظار" أجرت أكثر من 300 ألف عملية جراحية Advertisements - وزير النقل يلتقى قيادات السكة الحديد لبحث طلب إبقاء إدراتهم لمول محطة مصر - رفع أسعار دخول حديقة الحيوان لـ65 جنيها للمدارس الدولية واللغات كل ثلاثاء - الانتهاء من زراعة 1000 فدان قمح و3 آلاف فدان بنجر سكر بمشروع غرب المنيا - الرى توجه بالمرور على بحر وهبى ومصرف البطس لزيادة التصرفات الواردة لبحيرة قارون

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