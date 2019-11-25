رئيس "طاقة البرلمان": إشادة المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصري شهادة نجاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

قال النائب طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن القضايا التي تناولها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال لقائه مع سوما تشاكرابارتي رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على هامش مؤتمر أفريقيا للاستثمار 2019 بالعاصمة الإدارية الجديدة، على قدر كبير من الأهمية.

وأشاد السويدي في بيان له، اليوم الأحد، بحرص الرئيس السيسي على تحقيق مزيد من التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في ضوء عملية التنمية الشاملة والمستدامة الجاري تنفيذها في مصر، على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، خاصةً في مجالات تمويل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات معالجة وتحلية المياه.

وقال السويدي، إن مصر دائمًا تفي بالتزاماتها المالية الدولية، وفي التوقيتات المحددة لها، فيما يخص جميع المشروعات خاصة المتعلقة بقطاعات البترول والكهرباء والطاقة، مؤكدًا أهمية إشادة الرئيس السيسي بدور البنك الدولي في تمويل برامج ومشروعات تدعم هذا الاتجاه في مصر، وتعمل على تعظيم دور القطاعين العام والخاص في هذا الإطار، لاسيما عقب حصول مصر على وضعية دولة عمليات للبنك منذ عام 2015.

واعتبر رئيس لجنة طاقة البرلمان، أن حرص رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وتأكيده على اعتزاز البنك بعلاقات التعاون الوطيدة مع مصر ومؤسساتها المالية المختلفة، وإشادته بنجاح مصر في تنفيذ برنامجها الطموح للإصلاح الاقتصادي، شهادة نجاح دولية جديدة لمسيرة الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر.