الأرصاد: نتوقع سقوط أمطار في هذه المناطق يومي الثلاثاء والأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تعرض البلاد يوم الثلاثاء، إلى انخفاض تدريجي طفيفي في درجات الحرارة "انخفاض عادي"، ويستمر حتى الأربعاء.

وأوضح شاهين لـ"الخليج 365"، أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفية إلى متوسطة على السواحل الشمالية يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، مشيرًا إلى عدم تعرض القاهرة للأمطار.

ومن المتوقع أن تشهد البلاد غدًا الاثنين، حالة من الارتفاع التدريجي المؤقت في درجات الحرارة، يصاحبها رياح مثيرة للرمال والأتربة، حيث تتراوح درجات الحرارة على القاهرة ما بين 29 إلى 30 درجة مئوية.

ونصح مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، الموطنين بمتابعة النشرة الجوية باستمرار للتعرف على حالة الطقس أولًا بأول، والارتفاع والانخفاض في درجات الحرارة وأماكن سقوط الأمطار، لتحديد نوعية الملابس: "حيث أننا ما زلنا في فصل الخريف ونعيش قترة تقلبات جوية".