اليوم.. الجنايات تُحاكم 4 متهمين باغتصاب قاصر في أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم الإثنين، محاكمة 4 متهمين بخطف واغتصاب فتاة قاصر بمدينة 6 أكتوبر.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين الأربعة اختطفوا المجني عليها أثناء عودتها إلى منزلها فى ساعة متأخرة من الليل واقتادوها إلى منطقة معزولة، وتناوبوا الاعتداء عليها جنسيًا، وأنه فور الانتهاء من فعلتهم فروا وتركوا الفتاة فى حالة إعياء شديد، وأنها توجهت إلى أجهزة الأمن وحررت بلاغاً اتهمتهم فيها بخطفها والاعتداء عليها جنسيًا.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين بعد تحديد هويتهم، ورصد الأماكن التى يترددون عليها، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة.