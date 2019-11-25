ضبط أمين مخزن بتهمة سرقة 50 ألف من معهد إعداد القادة بحلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية في القاهرة، اليوم الاثنين، القبض على أمين مخزن بمعهد إعداد القادة التابع لوزارة التعليم العالي، بتهمة سرقة مبلغ مالي من خزينة المعهد.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، بلاغًا بسرقة مبلغ 50 ألف جنيه عن طريق كسر الخزينة بمكتب الشئون الإدارية والمالية، بمعهد إعداد القادة التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحلوان.

وبالفحص تم تحديد وضبط المتهم وتبين أنه أمين مخزن بالمعهد محل الواقعة، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لمروره بضائقة مالية، وتبين وجود عجز في عهدته بمبلغ 35 ألف جنيه.

وقال المتهم أمام رجال المباحث، إنه بقى في المعهد عقب انصراف الموظفين، ودخوله من شباك المكتب محل الواقعة، وكسر الخزينة باستخدام شاكوش وأجنة حديدية، وسرق مبلغ مالي 45 ألف جنيه، وتم ضبط المبلغ المالي كاملاً بإرشاده، واتخذت معه الإجراءات اللازمة.​