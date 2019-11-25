أخبار مصر | "طومان باي وسليم الأول" يظهران في شارع المعز وسط إعجاب السائحين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "طومان باي وسليم الأول" يظهران في شارع المعز وسط إعجاب السائحين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقطت كاميرا "الخليج 365" عددا من الصور لحفل أعياد الطفولة الذي نظمه متحف النسيج المصري صباح اليوم وكان جزء منه في وشارع المعز، حيث استعرض الأطفال أزياء مصر عبر العصور واجتذبت الأزياء رواد الشارع وخصيصًا السائحين، وأيضًا المصريين.

وتفاعل الشباب من رواد الشارع مع عرض الأزياء حيث شبه بعضهم أحد الأطفال الذي يرتدي الزي المملوكي بالسلطان الأشرف "طومان باي" آخر سلاطين المماليك، كما دعوا طفلًا آخر يرتدي زيًا قريب الشبه من الأزياء العثمانية بـ "سليم الأول"، وقال الدكتور أشرف أبو اليزيد مدير عام متحف النسيج، إن المقصود من العرض هو استعراض الأزياء المصرية عبر العصور، ولكن المسلسلات الدرامية أصبح لها تأثير حيث بدأ البعض يدرك نوعيات الأزياء التاريخية وهو شئ جيد.

وجاء العرض على هامش الفعالية التي نظمها متحف النسيج المصري بشارع المعز لدين الله الفاطمي اليوم الأحد تحت عنوان "أطفال المجد" حيث أطلق المتحف أطلق المتحف معرضًا للآثار المؤقتة، والذي سيستمر لمدة شهر ليعرض مجموعة من ملابس الأطفال على مر العصور بعضها يعرض لأول مرة، لإظهار مدى ما كان يتمتع به الأطفال المصريون من اهتمام ورعاية في المراحل الحضارية المختلفة.