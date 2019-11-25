أخبار مصر | مطار الأقصر الدولى ينفذ تجربة طوارئ واسعة النطاق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مطار الأقصر الدولى ينفذ تجربة طوارئ واسعة النطاق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام مطار الأقصر الدولى اليوم الأحد بتنفيذ تجربة طوارئ واسعة النطاق لحادث انحراف طائرة عن الممر نتيجة هبوط عنيف مما أدى إلى كسر فى مجموعة العجل اليسرى وكذلك ميل الطائرة وأنحرافها وأرتطام المحرك بسطح المدرج وانفصاله عن جسم الطائرة وأندلاع حريق به.

حيث تم إطلاق سارينة الطوارئ من قبل برج المراقبة الجوية وعمليات المطار وتداول البلاغ من الجهات المعنية بإدارة الأزمات فى المطار والجهات الخارجية المختصة، وتمت الاستجابة في وقت قياسي من قوات الإطفاء والإنقاذ، وتوجه مركز القيادة المتحرك لقيادة الحادث مع فتح مركز عمليات الطوارئ الثابت لقيادة الحدث خارجيا وداخليا، وتفعيل مخطط سريان البلاغ لاستدعاء جميع عناصر الدعم الداخلى من المطار والخارجى من محافظة الأقصر من إسعاف وإطفاء مع غلق المحاور المرورية المؤدية إلى المستشفيات مع تجهيز مستشفيات الأقصر لاستقبال جميع الحالات من اصابات ووفيات.

وأشاد الطيار وائل النشار رئيس الشركة المصرية للمطارات، بمستوى التدريب الذي وصل إليه العاملون بمطار الأقصر الدولي وجميع الجهات المتعاونة، وبمستوى التعاون والتنسيق بين المطار والجهات المعنية بالمحافظة لاحتواء الأزمة، مضيفًا ان تجربة الطوارئ واسعة النطاق تُنفذ كل عامين مع الحرص على زيادة درجة الصعوبة والتحدى فى كل مرة وتأتى هذه التجربة فى صدارة تجارب الطوارئ التى تتعامل مع الأشلاء وحطام الطائرة بعد تحطمها.

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ومن جانبه، أشاد اللواء عماد ابو العزائم سكرتير عام محافظة الأقصر بنجاح التجربة وقدرة الأجهزة التي شاركت في مواجهة الأزمة، حيث قام كل جهاز بتقديم المساعدة المطلوبة منه في مواجهة الأزمة، كما قامت قوات الحماية المدنية والإطفاء وفرق الإسعاف والحريق وأجهزة المطار والحجر الصحي ولجنة تحقيق الحوادث بتنفيذ مهامها في وقت قياسي.

والجدير بالذكر أن تعاون الشركة المصرية للمطارات مع شركة مصر للطيران ضمن الجهات المشاركة فى الحدث لإستقبال أهالى المصابين والضحايا وتهدئتهم وإعطاء المعلومات الكافية عن ذويهم.

وجاء ذلك في إطار توجيهات الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني برفع كفاءة المطارات المصرية والالتزام بتنفيذ تشريعات المنظمة الدولية للطيران المدنى( الايكاو) وسلطة الطيران المدنى.

