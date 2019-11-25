مصر | إصابة عامل ببتر في ساقه وذراعه تحت عجلات قطار بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة عامل ببتر في ساقه وذراعه تحت عجلات قطار بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقط عامل أربعيني العمر من أحد القطارات بمحطة الجيزة، مساء اليوم الأحد، مما أسفر عن إصابته ببتر بساقه وذراعه الأيمن، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من المقدم مصطفي كمال رئيس وحدة مباحث قسم شرطة الجيزة، بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة، بسقوط شخص أسفل عجلات قطار السكة الحديد، بمحطة الجيزة.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة المقدم مصطفي كمال رئيس مباحث القسم ومعاونه الرائد هشام فتحي، وبالفحص والمعاينة وسؤال شهود العيان تبين أنه حال استقلال عامل في العقد الرابع من عمره، أحد القطارات من المحطة، اختل توازنه وسقط أسفل عجلات القطار، مما أسفر عن إصابته ببتر بساقه وذراعه اليمين.

ونقل على إثرها إلى مستشفى القصر العيني لتلقى العلاج اللازم، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

