شكرا لقرائتكم خبر عن جبر الخواطر.. صاحبة كشك تطلق مبادرة لتوفير الملابس بالمجان لفقراء بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت صاحبة كشك لبيع التمور بمدينة بني سويف، مبادرة لتوفير قطع الملابس بالمجان للمحتاجين والفقراء، أمام الكشك الخاص بها بمدينة بني سويف، وذلك لتوزيع الملابس على المحتاجين بدون مقابل.

مبادرة أطلقتها عبير جمال صاحبة ال٣٥ عامًا، أمام الكشك الخاص بها بجوار منطقة البوستة بشارع صلاح سالم في مدينة بني سويف، «استاندات» معلق عليها ملابس وأحذية بمقاسات مختلفة، وضعت عليها لافتات «كلنا واحد خد إللي يعجبك ببلاش.. مد أيدك وخد ببلاش، خد إللى يناسبك وبدون إحراج».

وأشارت عبير صاحبة المبادرة، إلى أن مساعدة الفقراء والمحتاجين وغير القادرين هدف سامي يجب أن نسعى جميعا نحوه، فجميع الأديان تحث على كفالتهم، وأن يشمل المجتمع بعضه، وفكرة توفير ملابس لهم بالمجان ما هي إلا مساعدة بسيطة وفي حدود الإمكانيات المتاحة لي، حيث نوفرها لهم بالمجان ودون دفع أي مقابل ومشاركة منا في دعم المحتاجين وجبر خواطر الناس.

Advertisements

وتابعت «جاءتني الفكرة عندما كنت مع أصدقاء لي وعرضت عليهم الفكرة والهدف منها، ليعلنوا ترحيبهم بها، بل شاركوني ببعض قطع الملابس، وفى اليوم التالي أحضرت استاند كبير ووضعت عليه الملابس لتنال الفكرة إعجاب العديد من المارة ومنهم من أحضر الملابس ليشارك في تلك المبادرة، وهناك بعض المواطنين أخذوا ملابس لأولادهم دون دفع أي مقابل مادي وبدون إحراجهم في شئ.

وأشارت إلى أن المبادرة في متناول الجميع ويمكن أن يشارك بها أي مواطن سواء بإحضار ملابس أو أخذها، فالأستاند موقعه بالشارع ومتاح للجميع.

واضافت: سبب اختياري لمكان المبادرة بجوار الكشك الخاص بي، نظرا لوقوعه في منطقة حيوية بجوار مديرية التضامن الاجتماعي، ويمر من أمامي على مدار اليوم العديد من الحالات المحتاجة والفقيرة وأسمع منهم دائما مشاكلهم في عدم توفير ملابس أبناءهم.

وقالت نرمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف «إن المجلس لا يدخر جهدا في دعم أي مبادرة أو فكرة جديدة تقوم بها أي سيدة بالمحافظة وأن المجلس سيقوم بدعم تلك المبادرة من خلال تدعيمها بقطع ملابس سواء مستعملة أو جديدة.

صاحبة كشك تطلق مبادرة لتوفير الملابس بالمجان للفقراء ببني سويف

صاحبة كشك تطلق مبادرة لتوفير الملابس بالمجان للفقراء ببني سويف

صاحبة كشك تطلق مبادرة لتوفير الملابس بالمجان للفقراء ببني سويف

صاحبة كشك تطلق مبادرة لتوفير الملابس بالمجان للفقراء ببني سويف