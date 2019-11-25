شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يحضر العرض الأول لفيلم «مصباح أورشليم المنير» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء الأحد، العرض الخاص للفيلم التسجيلي «مصباح أورشليم المنير»، على مسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

الفيلم يتناول بشكل وثائقي مسيرة حياة مطران الكرسي الأورشليمي الراحل نيافة الأنبا أبراهام الذي تحل الذكرى الرابعة لنياحته، الاثنين، وهو من إخراج عفاف جورج وصموئيل سامي وتولى الإعلامي أسامة منير التعليق الصوتي عليه، ومن إنتاج مطرانية شمال الجيزة.

وتنيح الأنبا أبراهام، مطران الكرسي الأورشليمي والشرق الأدنى ودول الخليج، 25 نوفمبر 2015، عن عمرٍ ناهز 73 سنة، بعد أن ظل مطرانًا للكرسي مدة 24 سنة.