شكرا لقرائتكم خبر عن وزير شؤون مجلس النواب: هناك من يبث الفتنة بداعي حرية الرأي (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن جهدًا كبيرًا بُذل في إعداد مقترح جلسات مؤتمر «الشأن العام»، والذي يأتي بالتعاون بين كافة مؤسسات الدولة، وعلى رأسهم وزارة الأوقاف.

جاء ذلك خلال اللقاء التحضيري الثاني لمؤتمر «الشأن العام» الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي نظمته مؤسسة «أخبار اليوم»، مساء الأحد، بحضور عدد من الوزراء والمفكرين والصحفيين.

وقال ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «أخبار اليوم»، إنه يسعده كل الحضور من الوزراء والصحفيين الذين حضروا للمشاركة في اللقاء، مضيفا أن الجلسة التحضيرية للشأن العام تطلقها المؤسسة ليس لانها الأجدر بالطبع، كما أنها ليست مجرد حلقة نقاش بين المثقفين وعلماء الدين وغيره بل من أجل المجتمع في كافة شؤونه ونواحيه المختلفة.

وأضاف أن تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي للإعداد لمؤتمر الشأن العام، لم يكن فيما يخص الشأن الديني فقط، ولكن الشأن العام بجميع مفاهيمه، السياسي والاقتصادي والرياضي والديني والاجتماعي، مؤكدًا أنه تواصل مع الكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، في عدة جلسات، للوصول للصيغة الأولى لتصور مقترح حول جلسات المؤتمر والمحاور التي تُناقش فيه.

وتابع: «سنناقش كل ما يخص الشأن العام، ونضع أيدينا عل الأسس المحورية للمؤتمر، ونعقد هذه الجلسات الوطنية، من أجل إضافة محاور أو تفاصيل داخلية».

فيما قال وزير الأوقاف إن الهدف من هذا المؤتمر هو تحديد ما مفهوم الشأن العام بمجالاته، ومن يتحدث في الشأن العام ومؤهلات من يفعل ذلك، بالإضافة إلى صنع حالة تثقيفية وتوعوية في كل المجالات بمفهوم الشأن العام، وخطورة الحديث فيه.

وشكر الوزير ياسر رزق على الجهد الضخم الذي قدمه في قضية المحاور الأساسية للمؤتمر، مؤكدًا أن توقيت المؤتمر سيخضع لاعتبارات عديدة منها توقيتات الرئيس السيسي، بعد وعده بالحضور والمشاركة، بالإضافة إلى التوافق مع مؤتمرات دولية أخرى، ومراعاة مؤتمر آخر للأوقاف الذي تعده في بداية يناير.

وقال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن ثقافة بناء الدولة الحديثة لابد أن تراعي التخصص الدقيق، فعصر العموميات ومعرفة كل شيء ولى وانتهى، وعلينا ان نعود لأهل الاختصاص كل في فنه.

وأشار إلى أن دار الافتاء المصرية منذ عهد الشيخ محمد عبده أصبحت بيت خبرة في الإفتاء؛ وعلى سبيل المثال لجأت دار الافتاء إلى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عندما تطرقت إلى قضية السكان.

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وتابع: «نريد أن نبني مصر كدولة حديثة، فالشأن العام لم يعد مجالا لأي إنسان أن يتكلم فيه، وتحديد مفهوم الشأن العام من الأهمية بمكان»، معربًا عن تمنيه أن تحدد كل المفاهيم في جلسة خاصة، على أن تشمل الحدود الفاصلة بين مفهومي الشأن العام والشأن الخاص.

وتابع المفتي: «لابد أيضا من تناغم وتشابك مؤسسات الدولة المختلفة في هذا الإطار ولا يمكن أن تعمل دار الافتاء بعيدا عن بقية مؤسسات الدولة وكذلك الصحافة وغيرها من المؤسسات كي لا تغرد أحدها خارج السرب».

وقال المستشار عمر مروان، وزير الشؤون البرلمانية، إننا يجب أن نتفق على تعريف الشأن العام وهو كل ما يخص المجتمع والمشاركة الفردية فيه حق سياسي، وإن الدستور جعل من المشاركة واجبا وأضفي عليها شئ من الإلزامية، موضحا أن الانتخابات والصحة والتعليم والأحزاب والجمعيات الأهلية كل هذا شأن عام وبها وجهات نظر مختلفة.

أضاف: «هناك من يبث الفتنة والبلبلة ويدرجها تحت بند حرية الرأي، وهذا يؤدي إلى خلخلة المجتمع»، مشيرا إلى ان حائط الصد لذلك تكون عن طريق تشكيل الوعى العام، قائلا: «لذلك سأضيف محور هام وهو تشكيل الوعي الصحيح كمحور منفصل بذاته».

وأشار «مروان» إلى أن خلق الوعي يجب أن نتناوله من كافة الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفنية غيرها، مؤكدا ان كل هذا له عدد من الأمور حول من يشكل هذا الوعي ومعايير هذا وكيفية الحفاظ على مؤسسات الدولة.

وتابع أن «محور التطوير الإداري يجب أن يرتبط بمراقبة الفساد، مؤكدا ان الشأن الصحي مهم جدا لان الدول تقوم على الصحة والتعليم من أجل وعي متكامل».

فيما قال اللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، إن الشأن السياسي يعقبه في كل شئ الشأن الاقتصادي والاجتماعي والرياضي والديني وغير ذلك، لافتًا إلى أنهم مرتبطون ارتباطًا وثيقًا.

وأكد ضرورة أن نربط الموضوعات التي يناقشها المؤتمر برؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، مضيفًا أنها في الأساس هدف الشعب المصري كله، ويخطو على أساسها نفس النهج والطريق.

وقال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن تطوير الإعلام المصري يلزمه حقيبة وزارية لمعالجة ما حدث فيه ومن أجل وضع خريطة إعلامية مستقبلية لأنه مكون الرأي العام.

وأضاف أن دور الأحزاب في هذه المرحلة الانتقالية يجب أن تشكل منها كتل سياسية للمستقبل ويصبح هناك أنواع من كافة التوجهات السياسية، موضحا أن الأحزاب بها موروث وهو وجود الحزب الواحد الحاكم.

وتابع: «من المفترض أن الأحزاب تُعاون المجتمع للنهوض به ولا تنتظر دور الحكومة فقط، مقترحا وجود تشريع بأن الأحزاب التي لا تنال ثقة الشعب يتم حلها»، مؤكدا أن هذا التشريع سيجعل الحزب الحقيقي هو من يحصد مقاعد في البرلمان.