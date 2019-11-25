شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية: تذليل جميع العقبات أمام المستثمرين لزيادة فرص الاستثمار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، اجتماعاً، الأحد، بمجلس إدارة المنطقة الصناعية بقويسنا بمقر مجموعة شركات العربي بالمنطقة الصناعية، بحضور المهندس إبراهيم العربي رئيس مجلس إدارة مجلس الأعمال المصرى الياباني ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، ورئيس جهاز المنطقة الصناعية، ورئيس جمعية المستثمرين وأعضاء مجلس الإدارة وعدد من المستثمرين ورجال الأعمال بقويسنا، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ورئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

في بداية الإجتماع تم التصديق على محضر الجلسة السابق ومتابعة تنفيذ ماجاء به من قرارات، وأكد محافظ المنوفية على أهمية ضرورة المشاركة المجتمعية بإعتبارها شريك أساسي في التنمية والإرتقاء والنهوض بالمنطقة الصناعية لدورها الحيوي في دفع عجلة الإنتاج وتوفير فرص عمل وإحداث تنمية شاملة بالمحافظة، مؤكداً دعمه الكامل للمستثمرين، فيما استمع المحافظ لرجال الأعمال والمستثمرين عن المعوقات التي تواجههم ووجه بتذليل كافة العقبات التي من شأنها زيادة فرص الاستثمار بالمنطقة.

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وتناول الإجتماع مناقشة توسعة الشوارع الرئيسية للمنطقة وتجميلها، وكذا رصف مداخل المنطقة الصناعية بداية من الطريق الزراعي وحتى البوابة الرئيسية والكلية التكنولوجية بالمنطقة حفاظاً على الشكل الجمالي والحضاري للمنطقة.

وفي ذات السياق تم إحاطة مجلس الإدارة بالموافقات الخاصة بالتنازلات وعقود الإيجار وتغيير النشاط وإضافة أنشطة جديدة مع الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لذلك.

وفي نهاية الإجتماع أكد محافظ المنوفية على أن الدولة تولي إهتماماً بتحفيز الإستثمار والمستثمرين وتحقيق التنمية المستدامة تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيراً بإستمرار عقد تلك الإجتماع لما له من دور هام للوقوف على آخر المستجدات وتذليل كافة العقبات التي من شأنها زيادة فرص الإستثمار بالمنطقة وتوفير الحلول الغير تقليدية للقضاء على الروتين لتوفير مناخ مناسب جاذب للاستثمار.