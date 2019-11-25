شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث النواب: صمت بعض الوزراء أفضل من تصريحاتهم.. وتغيير 10 حقائب قريبًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب، إن الدستور ينظم فترة انعقاد البرلمان واختصاصاته.

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وأضاف «حسب الله» في مداخلة هاتفية: «لو حدث تغيير وزاري البرلمان سيدعو إلى جلسة عاجلة لإقراره والسماح للوزراء الجدد بأداء اليمين».

وتابع: «من المفترض أن يكون لدى الوزراء حنكة سياسية وقدرة على إدارة الملفات»، مردفا «من أبرز مشكلات الحكومة التصريحات غير الموفقة لعدد من الوزراء».

وقال: «قلت للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ما لا يقل عن 5 وزراء صمتهم أفضل من حديثهم، وهو نفسه يعاني من هذه التصريحات»، مرجحا تغيير 10 حقائب وزراية أغلبها خدمية واقتصادية.