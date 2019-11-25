شكرا لقرائتكم خبر عن «المنتجات المستعملة» في «حضرة الأموات»... هنا «سوق الجمعة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لا تقتصر سوق «الجمعة» على بيع الحيوانات والطيور النادرة فقط، بل هي وجهة لبيع الملابس والأجهزة المستعملة والأدوات المنزلية والمفارش، فهناك يتوافد عليها أصحاب الدخل المحدود لشراء ما يلزمهم من احتياجات بنصف الثمن، ويتسابقون على شراء مستلزماتهم في الساعات الأولى من صباح كل جمعة.

جولة «المصري اليوم» في سوق الجمعة

زبون سوق «الجمعة» يختلف عن أي زبون آخر، فهو على دراية جيدة بالمكان الذي يطرقه، فلا يشغل باله البحث عن تاريخ إنتاج أو انتهاء صلاحية المنتجات، سواء الغذائية أو العطرية، فهناك تشاهد الأرصفة وقد افترشت بعبوات من الشامبوهات والكريمات والعطور ومزيلات العرق. نجلاء محمد، شابة عشرينية، وقفت تفتش بين عبوات مزيل العرق عن الأكثر امتلاءً، دون النظر إلى تاريخ صلاحيتها، اعتادت نجلاء زيارة السوق مرتين خلال الشهر الواحد، للبحث عن احتياجاتها التي تعجز عن شرائها في المحال، بسبب ارتفاع أسعارها، فسوق «الجمعة» تعرض منتجات بأسعار أقل بكثير من مثيلاتها بالمحال.

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جولة «المصري اليوم» في سوق الجمعة

السوق، التي تمتد من السيدة عائشة حتى الإمام الشافعى بامتداد مقابر المكانين المعروفين، تنتقل خلالها إلى عالم آخر بعيدًا عن رفاهية الفرجة على المحال والاختيار بين موديلات الملابس أو الأجهزة الكهربائية، فهناك قد تختلف وجوه البشر إلا أن غاية واحدة تجمعهم، وهى توفير احتياجاتهم بأقل الأسعار.

جولة «المصري اليوم» في سوق الجمعة

على ناصية إحدى المقابر، ارتكن عم سيد، الرجل الستينى، وأخذ ينادى على المارة «تعالى اشترى الـ ٣ معالق بـ ١٠ جنيه»، لا تجد أم محمود غضاضة في شراء أدوات منزلية مستعملة ومتهالكة، فقليل من الصابون والماء قد يعيد بعض الرونق لهذه الملاعق المستعملة، من وجهة نظرها. يجاورها رجب فتحى، الرجل الأربعينى الذي وقف يفتش بين الملابس المستعملة عن تيشرت لطفله محمود مقابل ١٥ جنيهًا للواحد. وداخل السوق، تصادف العشرات من الشباب والرجال وقفوا يبيعون علف الطيور، مثل العصافير والحمام بأسعار أقل من المحال التجارية، وهى التجارة التي تلقى رواجا كبيرا داخل السوق، بجانب بيع الكلاب «الجيرمان»، التي يبدأ سعر الجرو منها ١٠٠٠ جنيه للواحد، ولها زبائن متعددة داخل السوق. وأمام عربة لبيع ساندويتشات السجق والكبدة داخل السوق، تزاحم العشرات للشراء مقابل جنيه للساندويتش الواحد، في ظل غياب من وزارة الصحة، وهو ما حذّر منه الدكتور أحمد الجندى، أستاذ المناعة، وقال مندهشًا: «أتعجب لمن يقوم بشراء ساندويتش بجنيه واحد، دون أن يسأل نفسه عن هوية الطعام الذي يتناوله، فرغيف العيش وحده يصل إلى جنيه، فكيف يكون ثمن الساندويتش، وانتشار هذه العربات غير المرخصة يتسبب في الإصابة بالسرطان، وخطورتها أكبر على صحة الأطفال، بجانب الإصابة بالأمراض الباطنة والفيروسات على المدى القريب وليس البعيد».

جولة «المصري اليوم» في سوق الجمعة

وطالب «الجندى»، وزارة الصحة بشن حملات على جميع العربات غير المرخصة وسحبها على الفور، وتغليظ العقوبة على من يُعرّض حياة المصريين للخطر، فتشير أغلب التقارير الطبية إلى أن حالات التسمم تصل إلى 700 ألف حالة سنويًا، يموت منهم سبعة آلاف، كان من الممكن إنقاذهم جميعًا إذا توافرت مراكز السموم في كل المحافظات.

جولة «المصري اليوم» في سوق الجمعة

جولة «المصري اليوم» في سوق الجمعة

جولة «المصري اليوم» في سوق الجمعة