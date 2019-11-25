شكرا لقرائتكم خبر عن في الذكرى الثانية لـ«المذبحة».. حياة جديدة لـ«الروضة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على سرعة استكمال المتبقى من المشروعات المنفذة بقرية الروضة التابعة لمركز بئر العبد، في الذكرى الثانية للهجوم الإرهابى على مسجد القرية، الذي أسفر عن استشهاد 309 أشخاص، وإصابة 122 آخرين من أبناء القرية، مشيرًا إلى حرصه أن تكون جميع الأعمال طبقًا للمخطط الزمنى المقدم من مختلف الجهات ومطابقة للمواصفات. وقال «شوشة»، في تصريحات صحفية، إن المحافظة بجميع مديرياتها تقدم كافة الخدمات المتنوعة لأهالى قرية الروضة، حيث اتجهت أنظار الدولة بجميع مؤسساتها للقرية، وأقامت عددا من المشروعات التنموية في شتى القطاعات. وأضاف أن مختلف الوزارات والهيئات الحكومية قدمت 164 مليونًا و700 ألف جنيه كتعويضات ومشروعات في قرية الروضة، من بينها 65 مليون من وزارة التضامن الاجتماعى، و81 مليونًا، و200 ألف جنيه من وزارة الإسكان، و16.5 مليون من وزارة الأوقاف، و2 مليون من الأزهر الشريف. وقال ناجى إبراهيم، رئيس منطقة تعمير شمال سيناء، إنه تم تنفيذ مشروعات في قرية الروضة والتجمعات التابعة لها بقيمة 127 مليون جنيه، من بينها إعادة تأهيل وبناء 538 منزلا، تم تنفيذها بالكامل، وإحلال وتجديد 51 منزلا آخر بدلا من المنازل الآيلة للسقوط بنسبة تنفيذ وصلت لـ90%، وإحلال وتجديد شبكة المياه في القرية بطول 14 كيلومترا بنسبة تنفيذ بلغت 80%، وإنشاء خزان أرضى سعة 1000 متر مكعب، بلغت نسبة التنفيذ 80%، ومجمع خدمى لتشغيل الأهالى وتدريبهم على الصناعات الصغيرة من حرف يدوية، ومشغل فتيات، ومنفذ لبيع منتجات الأسر المنتجة على مسطح 400 متر، ووصلت نسبة التنفيذ 75%، وشبكة طرق داخل القرية بطول 6 كيلومترات تم تنفيذ 80% منها. وأوضح إيهاب حسن عبدالوهاب، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، أنه تجرى إقامة مركز شباب مطور في القرية، ليضم منشآت إدارية وملعبا خماسيا وقاعات اجتماعات وصالات رياضية وغيرها لخدمة شباب القرية، بتكلفة بلغت 7.5 مليون جنيه من إدارة المنشآت الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، بجانب قيام القوات المسلحة بإنشاء ملعبين لكرة القدم بمدرستى آل جرير الابتدائية والروضة الإعدادية. وأشار محمد عبدالعظيم، مدير عام منطقة شمال سيناء الأزهرية، إلى أن مؤسسة الأزهر قدمت أشكالًا مختلفة من الدعم المعنوى والمادى لأهالى قرية الروضة، بعد وقت وجيز من وقوع كارثة مذبحة مسجد روضة الشهداء.

وقال «عبدالعظيم» إنه تم تكليف لجنة من بيت الزكاة والصدقات لبحث حالات الأهالى، وقدمت مساعدات 1000 جنيه لكل أسرة شهيد ومصاب، ومساعدات من 500- 700 جنيه لباقى أهالى القرية، وبشكل شهرى مستمر بواقع 516 أسرة، وبناء على طلب أهالى القرية تم تقديم أغلفة بلاستيكية لتغطية العشش بمساحة 90 ألف متر مربع، وتسهيل تأشيرات الحج مجانا لـ269 من أهالى الشهداء، كما تم دفع مليونى جنيه لوزارة الإسكان، للمساهمة في رفع كفاءة 25 منزل مساحته أكثر من 90 مترا.