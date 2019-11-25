شكرا لقرائتكم خبر عن "التأمين الصحى بقنا": استخراج ثالث أكبر حصوة فى العالم من جسم مريض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور جوزيف ويليام، مدير مستشفى التأمين الصحى فى قنا، إنه تم استخراج أكبر حصوة فى العالم بجسم مريض فى قنا، وكانت العملية صعبة فهى من العمليات التى من الممكن أن تدخل الموسوعات الطبية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "مساء dmc" الذى تقدمه الإعلامية إيمان الحصرى عبر شاشة قناة "dmc"، أن الحصوة كانت بحجم ربع كيلو وتم اكتشافها فى كلي المريض وتعد ثالث أكبر حصوات العالم.