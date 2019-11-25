شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط أمين مخزن بمكتب شئون إدارية بالتعليم العالي سرق 50 ألف جنيه من عهدته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغا بسرقة مبلغ (50 ألف جنيه) عن طريق كسر الخزينة بمكتب الشئون الإدارية والمالية بمعهد إعداد القادة التابع لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى بحلوان . وبالفحص تم تحديد وضبط المتهم وتبين أنه (أمين مخزن بالمعهد محل الواقعة)، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لمروره بضائقة مالية لوجود عجز فى عهدته بمبلغ 35 ألف جنيه، حيث بقى بالمعهد عقب انصراف الموظفين ودخل من شباك المكتب محل الواقعة وكسر الخزينة باستخدام "شاكوش وأجنة حديدية"، وسرق مالى 50 ألف جنيه، وتم ضبط المبلغ المالى كاملاً بإرشاده، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

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