شكرا لقرائتكم خبر عن فوج سياحي أمريكي يزور هرم ميدوم ضمن برنامج «سياحة اليوم الواحد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت محافظة بني سويف فوجًا سياحيًا ضم 28 سائحا أمريكيا، حيث تم التنسيق بين إدارة السياحة بالمحافظة وشركة السياحة لإرسال الفوج، ضمن الأجندة السياحية وفي إطار جهود المحافظة في الفترة الأخيرة للنهوض بالقطاع السياحي وتنشيط السياحة الداخلية للمحافظة «برنامج سياحة اليوم الواحد»، والذي يجري تنفيذه تحت إشراف ورعاية مباشرة من المحافظ المستشار هاني عبدالجابر.

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وتجول أعضاء الفوج داخل المنطقة الأثرية التي تضم واحة وهرم ميدوم، واستمعوا لشرح من المرشد السياحي عن المكانة التاريخية والقيمة الأثرية لهذا الهرم الذي بناه الأمير «حوني» واستكمله «سنفرو»، ويرجع للأسرة الرابعة، وكان مكوناً من 7 درجات لم يتبق منها سوى 4 درجات، حيث تفقد الفوج الهرم ومجموعة المصاطب الخاصة بالأمراء والمصطبة الملكية والمعابد الجنائزية والمقابر التي تحيط بالهرم والخاصة بأمراء الدولة في ذلك الوقت، فيما قامت إدارة السياحة بإهداء أعضاء الفوج بعض الكتيبات «باللغة الإنجليزية»، عن أبرز المعالم السياحية والأثرية التي تتمتع بها بني سويف على مر العصور.

ومن جانبها أشارت رانيا عزت مديرة السياحة بالمحافظة إلى إشادة الفوج السياحي بمعالم المحافظة السياحية والأثرية، وامتلاك بني سويف جمال الطبيعة والشمس المشرقة وروعة منظر النيل والمساجد والأديرة التاريخية، بالإضافة إلى كرم أهلها وحفاوة الاستقبال، فضلاً عن التسهيلات المقدمة لهم من قبل الجهاز التنفيذي بالمحافظة في مقدمتهم المحافظ المستشار هاني عبدالجابر وتكليفاته لمسؤولي السياحة في هذا الشأن.

رافق الفوج السياحي كل من رانيا عزت مدير عام السياحة بالمحافظة، ومحمد فتحي مسؤول الرحلات بالإدارة، وصاحب الفوج المرشد السياحي مفيد منصور.

فوج سياحي أمريكي يزور واحة و هرم ميدوم بمحافظة بني سويف

فوج سياحي أمريكي يزور واحة و هرم ميدوم بمحافظة بني سويف

فوج سياحي أمريكي يزور واحة و هرم ميدوم بمحافظة بني سويف

فوج سياحي أمريكي يزور واحة و هرم ميدوم بمحافظة بني سويف

فوج سياحي أمريكي يزور واحة و هرم ميدوم بمحافظة بني سويف

فوج سياحي أمريكي يزور واحة و هرم ميدوم بمحافظة بني سويف

فوج سياحي أمريكي يزور واحة و هرم ميدوم بمحافظة بني سويف

فوج سياحي أمريكي يزور واحة و هرم ميدوم بمحافظة بني سويف

فوج سياحي أمريكي يزور واحة و هرم ميدوم بمحافظة بني سويف

فوج سياحي أمريكي يزور واحة و هرم ميدوم بمحافظة بني سويف