شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث «النواب»: انتخابات البرلمان في موعدها بعد 9 نوفمبر 2020 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن الدستور ينظم فترة انعقاد البرلمان واختصاصاته.
وأضاف حسب الله خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «الدستور حدد فترة انعقاد مجلس النواب لمدة 5 سنوات، ابتداءً من 10 يناير 2016 حتى 10 يناير 2021، حيث يؤدي المجلس الجديد اليمن بعد إجراء الانتخابات في نوفمبر».
وتابع: «الدستور ينص على ألا يقل دور الانعقاد عن 9 شهور، وسلطة رفع أو الدعوة للانعقاد في يد رئيس الجمهورية»، معلقا «نطئمن المتطلعين للترشح بأن الانتخابات ستجرى في موعدها بعد 9 نوفمبر 2020».
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