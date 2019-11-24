شكرا لقرائتكم خبر عن «شباب بتحب مصر»: انتشلنا 1.5 طن مخلفات من نهر النيل بمشاركة 150 متطوعًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظّمت مؤسسة شباب بتحب مصر، الأحد، حملة نظافة في نهر النيل بمحافظة الجيزة، للشهر السابع على التوالي ضمن فاعليات كلين شورز للحد من استخدام البلاستيك بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، وبحضور نائب تيسير عبدالفتاح رئيس حي جنوب الجيزة، بمشاركة 150 متطوعا ومتطوعة.

وقام المتطوعون بحملة نظافة لنهر النيل، في المسافة من كوبري عباس حتى كوبرى الجامعة، حيث تم جمع 50 جوالا نحو طن ونصف من المخلفات التي تم إلقاؤها في نهر النيل، وتوعية المواطنين بأضرار البلاستيك، وتأثيره على صحة الإنسان والكائنات الحية.

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أوضح أحمد فتحي مؤسس شباب بتحب مصر، أن حملة كلين شورز أطلقتها مؤسسة شباب بتحب مصر بالتعاون مع المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة، للحد من استخدام البلاستيك في شمال أفريقيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحظى برعاية مركز الأمم المتحدة للإعلام في مصر- UNICairo.

أضاف «فتحي»، أن تنفيذ هذه الفعالية بالتعاون بين المؤسسة ونادي الكشافة البحرية بالجيزة ومتطوعي المؤسسة من طلبة الجامعات وإدارة المسؤولية المجتمعية بإحدى هيئات القطاع الخاص، لافتا إلى أنه تم مراعاة معايير السلامة والآمان للمتطوعين خلال التنفيذ بمشاركة الهلال الأحمر والمنقذين من الكشافة، والإسعاف النهري.

وأكد أن المؤسسة ستواصل حملاتها خلال الفترة المقبلة في 16 محافظة مطلة على نهر النيل، بالإضافة البحر الأحمر والبحر المتوسط، حتى تحقق هدفها الرئيسي في إصدار قانون لمنع البلاستيك الأحادي في مصر خلال عام 2020.

وأعلن فتحي، أنه سيجري تنفيذ حملة نظافة في مدينة بنها ضمن أعمال بروتوكول التعاون الموقع بين المؤسسة ومحافظة القليوبية في تنفيذ حملة كلين شورز في بنها والقناطر الخيرية.