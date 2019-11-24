شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يتفقد محطة المعالجة المركزية للصرف الصحي والصناعي في قويسنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، محطة المعالجة المركزية للصرف الصحي والصناعي بالمنطقة الصناعية بقويسنا، تزامناً مع نقل مسؤلية تشغيل المحطة من الجهاز التنفيذي بالهيئة القومية لمياة الشرب والصرف الصحي وشركة «إيجكو وفاين بيك» إلى شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالمنوفية.

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جاء ذلك بحضور المهندس إبراهيم العربى، رئيس مجلس إدارة مجلس الأعمال المصرى اليابانى، ورئيس الإتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ورئيس جهاز المنطقة الصناعية، ورئيس جمعية المستثمرين، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وتفقد المحافظ بعض عينات المياة المعالجة الخارجة من المحطة، وأكد رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي نجاح 3 عينات متتاليه من مياه المحطة، وتم تسليم المرحلة الأولي للمحطة إلى شركة مياة الشرب والصرف الصحي للتشغيل بطاقة 31 ألف م3 في اليوم، وتعالج الصرف الصناعي للمنطقة الصناعية والصرف الصحي بقري المنشية وكفور الرمل وعزبة الخواجة بقويسنا، وسيتم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية بتكلفة 480 مليون جنيه وبنفس طاقة المرحلة الأولي ليكون إجمالي طاقة المحطة 62 ألف م3 في اليوم.

وأشاد المحافظ بالجهود التي تتم بالمحطة موجهاً الشكر للقائمين على تلك الأعمال، مؤكداً أن الدولة تعمل وفق خطط مدروسة ومتكاملة وهدفها الأول المواطن والعمل على تقديم الخدمات بشكل أفضل، مشيرا إلى حرص المحافظة على المتابعة المستمرة لموقف المشروعات البنية التحتية للوقوف الفورى على المعوقات وتذليلها للمضى قدما في التنفيذ والانتهاء منها وفق الجداول الزمنية المحددة لهذه المشروعات.