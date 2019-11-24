شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن عن منصبها الأممي: «قلبي هيفضل مع مصر.. وهساند الوزير الجديد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحدثت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن مشروع التنمية الاجتماعية لسكان روضة السيدة، حيث قالت «هنخلي أهالي روضة السيدة يعرفوا إيه واجباتهم وحقوقهم، وهنعمل أنشطة غير تقليدية، هنعلم الأطفالى الرقص، وهنعمل فرق كرة قدم، هنعمل مسابقات لأجمل عمارة، وجوائز للسيدات اللي بتنضف السلم والمداخل، وأزي نقدر نحفاظ على هذا المكان».

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وأضافت «والي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على شاشة «TeN»، :«أي منطقة عشوائية حتى يتم تنميتها يجب أن يتم تنمية البشر مع تنمية الحضر، لا يمكن إن ده يتم مرة واحدة، بل يتم على مراحل، إذا نجحتا فيها نكررها في مناطق أخرى».

وعن عملها في وزارة التضامن الاجتماعي، قالت :«أنا أخطأت وأصبت واجتهدت مع زملائي إننا نغير من صورة وزارة التضامن أمام المواطنين ونحسن صورتها، ونخفف الأعباء عن المواطنين من خلال برامج مثل أطفال بلا مأوى ودعم المرأة المعنفه والدعم النقدي المتمثل في برنامج تكافل وكرامة، أرجوا اني سبت بصمة إيجابية، المشروعات التي قدمتها الوزارة ستستمر وتنمو من خلال زملائها في الوزارة وهم قادرون على حمايه مشروعاتهم».

وعن الوزير القادم بعد اختيارها لتولي منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا قالت :«سواء كان وزيرا أو وزيرة أنا هساندهم بكل جهدي وفكري وهبقى أكبر داعمه للي جاي أنا وفريقي كاملا، أنا شغلي هيبقى في فيينا، وهكون في فيينا بجسدي وعقلي بس قلبي مع مصر».