شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة النواب»: المبادرات الرئاسية وقانون التأمين الصحي أمور إيجابية تصب في صالح المواطن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن المبادرات الرئاسية وقانون التأمين الصحي وغيرهما، أمور إيجابية تصب في صالح المواطن.

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وأضاف «العماري» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «القاهرة الآن»، الذي يعرض عبر شاشة «الحدث»، أن المجلس ردّ على بيان الحكومة، موضحًا: «أكدنا أن هناك بعض السلبيات، المبادرات الرئاسية، لكن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في خمس محافظات جديدة، مثل الأقصر وأسوان وجنوب سيناء، يمثل إضافة للمنظومة الصحية، لكن لا بد أن يتواكب ذلك مع شعور المواطن بتحسن في الخدمة الصحية ككل».

وتابع أن منظومة السكان لم تُغطَ جيدًا في بيان الحكومة، مشيرًا إلى أن ردود المجلس في هذا الخصوص، جرى تسليمها إلى رئيس مجلس النواب، لإدراجها في الرد على البيان.

وأشار إلى أن الأداء الصحي في مصر يشهد تحسنًا وتطورًا، موضحًا أن المنظومة الصحية ينقصها الكثير: «ملفات عديدة تحتاج إلى الإصلاح مثل ملفات الرعاية المركزة، وهناك أشياء كثيرة تحتاج إلى الإصلاح والتطوير، الحكومة مجتهدة في هذا الشيء، ونطالب على الأقل، بأن يكون ملف الرعاية المركزة والحضانة ذا أولوية قصوى جنبًا إلى جنب مع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل».