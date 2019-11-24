شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى بكري: التعديل الوزاري ربما يشمل 10 وزارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن تصريحات الرئيس السيسي في مؤتمر أفريقيا 2019، الذي أٌختتمت فعالياته أمس، بالعاصمة الإدارية الجديدة، خير دليل على وجود تعديلات وزارية مرتقبة.

وأضاف مصطفى بكري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «القاهرة الآن»، الذي يعرض عبر شاشة «الحدث»، أن الرئيس السيسي تحدث في هذا الأمر، وعبر عن أسفه لفشل الحكومة المصرية في إقناع المستثمرين بالعمل في مصر، موضحًا: «رغم البنية التشريعية والبنية التحتية الجاذبة للاستثمار، لكن الاستثمارات لم تأتِ وهو اتهام مباشر لوزارة الاستثمار».

وتابع أن معلومات بدأت تتردد حول إلغاء وزارة الاستثمار وإنشاء الهيئة العليا للاستثمار برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

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وأردف، أن التعديل الوزاري ربما يشمل 10 وزارات، وذلك خلال الأيام القليلة القادمة، مشيرًا إلى أن ذلك لن يتم قبل دعوة مجلس النواب إلى انعقاد: «كل المعلومات تشير إلى إمكانية بقاء رئيس الوزراء في موقعه، والتغيرات المتوقعة لن تقتصر على التعديل الوزاري، وأتصور أن البلاد ستشهد تغييرات كبرى خلال الفترة القادمة».

وواصل، أن هذه التغييرات ربما تشمل الهيئات الإعلامية والصحفية والكثير من الهيئات الأخرى: «سيكون هناك تغييرًا في الأسلوب، وسيتم النظر إلى أمر القوائم الانتخابية وما يتعلق بانتخابات مجلسي الشيوخ والنواب».

وتوقّع بكري، أن يمارس البرلمان دوره الذي توقف على مدى 4 سنوات، وهو الاستجوابات التي يجب أن تقدم إلى الحكومة: «الرئيس يتعامل بكل شفافية في هذا الأمر».

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان سيسافر غدًا، الإثنين، لمدة يومين، وسيلتقي رئيس جمهورية المجر، ثم يعود إلى القاهرة يوم الأربعاء.