شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية عن فيديو الاعتداء على «معاق»: واقعة فردية ولن تمر مرور الكرام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، تطورات واقعة اعتداء شابين على شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة بإحدى من المحافظة.

وقال «شاروبيم» خلال مداخلة هاتفية: «يؤسفنا ما حدث من الاعتداء على مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة طلخا»، مشيرًا إلى أن الشرطة ألقت القبض على الشابين المتهمين بارتكاب الواقعة.

وتابع: «ما حدث واقعة فردية نتيجة مشاحنات ونرفض الاعتداء على أي مواطن»، معلقًا: «نعتذر للشاب وسنستقبله بالمحافظة بعد انتهاء التحقيقات، ونؤكد أن الواقعة لن تمر مرور الكرام».