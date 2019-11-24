شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية عن فيديو الاعتداء على «معاق»: واقعة فردية ولن تمر مرور الكرام والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشف الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، تطورات واقعة اعتداء شابين على شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة بإحدى من المحافظة.
وقال «شاروبيم» خلال مداخلة هاتفية: «يؤسفنا ما حدث من الاعتداء على مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة طلخا»، مشيرًا إلى أن الشرطة ألقت القبض على الشابين المتهمين بارتكاب الواقعة.
وتابع: «ما حدث واقعة فردية نتيجة مشاحنات ونرفض الاعتداء على أي مواطن»، معلقًا: «نعتذر للشاب وسنستقبله بالمحافظة بعد انتهاء التحقيقات، ونؤكد أن الواقعة لن تمر مرور الكرام».
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