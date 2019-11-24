شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يتفقد المشروع الخدمي لتغذية المدارس بالمنطقة الصناعية بقويسنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، المشروع الخدمي لتغذية المدارس بالمنطقة الصناعية بقويسنا، اليوم، وذلك لبحث آلية توفيق أوضاع المصنع وإعادة التشغيل وتذليل العقبات التي تواجهه، بحضور اللواء أشرف البيه ورئيس مركز ومدينة قويسنا، ومدير المنطقة الصناعية بقويسنا ووكيل وزارة الطب البيطرى ووكيل مديرية الزراعة بالمنوفية.

وتفقد المحافظ المصنع وإستمع إلى شرح تفصيلى من مدير المصنع عن طبيعة الحالة العامة للمصنع وحجم الإنتاج المتوقع وكيفية سبل التشغيل وكذا المعوقات التي تحول دون التشغيل، هذا وقد أصدر المحافظ توجيهاته لمدير المصنع وإعطائه مهلة 15 يوم بالتنسيق مع مديريه الصحة بالمنوفية لتوفيق الأوضاع وتنفيذ كافة التعليمات الصادرة من لجنة سلامة الغذاء التابعة للهيئة القومية لسلامة الغذاء والإستجابة لتعليمات السلامة والصحة المهنية حفاظاً على تحقيق الصالح العام.

كما حرص المحافظ على الإلتقاء بالعمال وتحدث معهم على ضرورة الحفاظ على المال العام وممتلكات الدولة ،مع ضرورة تعظيم الإستفادة القصوى من الموارد المتاحة للمصنع من خلال طرح أفكار جديدة مبتكرة مما ينعكس على تطويره وزيادة معدلات الإنتاج عند التشغيل.