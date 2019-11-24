ضبط تزوير وتلاعب فى مستندات للتهرب من سداد جمارك بـ 12 مليون جنيه

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فبناء على المعلومات السرية التي توفرت لمكافحة التهرب الجمركى التزام بجمارك القاهرة بقيام شركة س . للاستيراد بالإفراج عن مشمول 32 بيان جمركى وارد نهائى بقيم سعرية متدنية ومستندات مصطنعة للتهرب من سداد جزء كبير من الرسوم الجمركية.
وتم تشكيل لجنة من أحمد محمد وعبدالله مصطفي مديرى الإدارة وطارق عبدالعزيز وأحمد صلاح ومحمد فؤاد وأسامه شلبى وخالد عويس و محمد السيد وأحمد سامى رؤساء أقسام ومفتشي الإدارة للتوجه لمقر الشركة ومراجعة مستندات الإفراج الجمركي المفرج عنها، حيث تم ضبط المستندات الأصلية، وتلاحظ التلاعب وتزوير المستدات وتدنى القيمة السعرية المقر عنها للأصناف المفرج عنها، وبلغ فرق القيمة حوالى 12 مليون 292 ألف و11 جنيه، وبلغت التعويضات المستحقة 30 مليون و751 ألف و573 جنيه .
قرر عبدالرازق منصور مدير عام الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالقاهرة التزام والمشرف على الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر التهرب رقم 428 لسنة 2019 التزام .
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