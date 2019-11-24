الزراعة: "محتاجين زرافة وخرتيت لحديقة الحيوان والفيل بـ300 ألف دولار"

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وأضافت منى محرز فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتى» على قناة «صدى البلد»، أن الأجراء لن يؤثر على جمهور الحديقة، مضيفة أن الحديقة شهدت اليوم الثلاثاء إقبالاً كبيرا من رحلات المدارس، بعد رفع الأسعار فعليا إلى 65 جنيها للتذكرة.
وأكدت أن العائد سوف يعود بالنفع للجمهور، أن الحديقة تحتاج على الأقل إلى 50 مليون جنيه لتطوير المرحلة الأولى، خاصة وأنه لايوجد تطويرمنذ سنوات طويلة تصل إلى 60 عاما.
وتابعت نائب وزير الزراعة أن الحديقة شهدت خلال الفترة الماضية تطوير المتحف فقط خلال الفترة الأخيرة، وزيادة دورات المياه ولكن ليس بالشكل الكافى والمرضى، موضحة أن دخل الحديقة غير ثابت، وتعانى الحديقة من ارتفاع مصروفاتها خاصة أسعار تغذية الحيوانات، بالإضافة إلى تكاليف فواتير المياه والكهرباء.
وأوضحت منى محرز أن الحديقة تحتاج إلى دعمها بحيوانات غير موجودة، قائلة: نحتاج إلى زرافة وفيل وخرتيت، وسعر الفيل يصل إلى 300 ألف دولار.
وأكدت منى محرز أن رفع سعر التذكرة يوم الثلاثاء يأتى من أجل تطوير الحديقة سعيا لدخولها التصنيف العالمى لحدائق الحيوان، وتطوير بعض بيوت الحيوانات للعودة إلى الوضع والتصنيف العالمى وتغطية الحيوانات الناقصة، مشيرة إلى بدء السعى لمبادلة بعض أنواع الحيوانات المتوفرة فى الحديقة والحصول على أخرى غير موجودة.
وكشفت منى محرز عن وجود مخطط لإنشاء أكثر من حديقة فى العديد من المناطق، حتى يجد الملايين متنفسا لهم، خاصة وأن الحديقة تعليمية بالإضافة إلى دورها الترفيهى، نافية وجود مخطط لإغلاق حيوانات الجيزة.
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