شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. جمعية فلكية ترصد اقتران كوكب الزهرة وملك الكواكب بسماء الوطن العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجمعية الفلكية بجدة، صورة لاقتران إقتران كوكبي المشترى والزهرة بقبة السماء ، فى واحدة من أجمل الظواهر الفلكية الخلابة التى تزين سماء مصر والوطن العربى من الآن وحتى فجر يوم غدا، حيث يمكن رؤيتهما بالعين المجردة دون الحاجة إلى تليسكوبات أو نظارات معظمة.

ويمكن رؤية هذه الظاهرة باتجاه الغرب بجوار مجموعة القوس، الذى يظهر أعلاه كوكب زحل ، وهو خافت إلى حد ما ويحتاج إلى حدة إبصار أو الإستعانة بنظارة معظمة، وهذا بالطبع شرط صفاء السماء وخلوها من السحب والغبار وبخار الماء وقت الرصد .

وكوكب الزهرة (كوكب الحب والجمال) وكوكب المشترى (ملك او كبير الكواكب) هما ألمع كواكب المجموعة الشمسية على الاطلاق بعد الشمس والقمر على الترتيب من حيث اللمعان ورؤيتهما من على سطح الأرض.

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اقتران كوكب الزهرة وملك الكواكب (1)



اقتران كوكب الزهرة وملك الكواكب (2)