شكرا لقرائتكم خبر عن استرداد 38 ألف متر من أراضى الدولة بوسط الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن حى وسط الإسكندرية ، حملة مكبرة بقيادة العميد فادي وديع رئيس حي وسط، ومشاركة حكمدار وسط المدينة، مأمور قسم محرم بك ؛ وقوات الأمن المركزي وشرطة المسطحات ، لتنفيذ 10 قرارات إزالة للاعتداءات علي أراضي الثروة السمكية بنطاق حي وسط، واسترداد 38490 متر مربع من الأراضى.

جاء ذلك في إطار الموجة الـ14 لاسترداد اراضي الدولة وتنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية بالحفاظ على ممتلكات الدولة، واستعادة حق الشعب.

وأشار بيان صادر من حى وسط الإسكندرية، أنه تم خلال الحملة تنفيذ 10 قرارات إزالة لحالات اعتداءات علي أراضي الثروة السمكية بمدخل ابيس الثامنة، الطريق الصحراوي ،وكوبري أبو الخير، واسترداد 38490 متر مربع من الأراضي بمشاركة إدارة المتابعة بالحي ،إدارة المتابعة العامة ، ومندوبي جهة الولاية.

Advertisements

وذلك بحضور حكمدار وسط المدينة، مأمور قسم محرم بك، والقول الأمني التابع للقسم، سكرتير عام حي وسط ؛شرطة المسطحات المائية، قوات الأمن المركزى ، ومندوبي جهات الولاية.

من جهه أخرى ووفقا لتوجيهات الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية ، وبقيادة السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسكندرية، وقائد شرطة المرافق، قامت اليوم حملة مكبرة توجهت لشوارع :سعد زغلول، صفية زغلول،كنيسة دبانة،وشارع الريحاني، بمشاركة وحدة المرافق ،إدارة اشغال الطريق، وإدارة المتابعة بالحي ،وتم خلال الحملة رفع جميع الاشغالات والتعديات والفروشات والتحفظ عليها، وفتح الشوارع للمارة والمرور.