شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: نزعنا الغطاء الدينى عن الجماعات الإرهابية..والدولة تهتم بالمرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن هناك اهتماما كبيرا من الدولة بالمرأة، وسيكون له حضور فى مؤتمر الشأن العام الذى يتم التحضير له.

وأضاف وزير الأوقاف أنه تحدث مسبقا عن قضية الدولة الوطنية، وأكد فيها أنه يجب أن ننتقل من دولة الأغلبية القديمة إلى دولة الوطنية والمواطنة الحديثة، ومن فقه الأقلية إلى فقة الأكثرية.

وأشار وزير الأوقاف، خلال الجلسة التحضيرية الثانية لمؤتمر الشأن العام، المنعقدة بمنتدى أخبار اليوم للسياسات، والذى يناقش المحاور المقترحة لمنتدى الشأن العام، إلى أن الهوية المصرية لها خصوصية خاصة، بل هناك هويات متعددة منها البعد الإسلامى والعربى والأفريقى والمتوسطى والفرعونى، وكل بعد يعطى الشخصية المصرية انطلاقة واسعة، "لذا لدينا مجال أوسع لأننا لا نعيش فى أفق محدود".

وأكد أن الأوقاف تعنى بالمرأة بشكل كبير، وهذا جلى فى دور وزارة الأوقاف تجاه الواعظات، بالإضافة إلى وجود لجنة للمرأة فى المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ترأسها الدكتورة آمنة نصير.

Advertisements

وتحدث وزير الأوقاف عن الجهود الكبيرة التى بذلتها الدولة لمواجهة الجماعات الإرهابية المتطرفة والقوى الظلامية، مؤكدا أن تمت السيطرة على المنابر ومنع المتطرفين والمتشددين من صعود المنابر.

وتابع قائلا: "نزعنا الغطاء الدينى عن الجماعات الإرهابية المتطرفة، وذلك أيضا جزء من الإصلاح، ولم يكن يتحقق الإصلاح بدونه".

جاء ذلك بحضور الكاتب الصحفى ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأخبار، واللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربى، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور مصطفى الفقى رئيس جامعة الإسكندرية، وسليمان وهدان وكيل مجلس النواب، والكاتب الصحفى عبد الله السناوى، وفضيلة المفتى الدكتور شوقى علام، والمستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، ومدير عام مؤسسة أخبار اليوم الكاتب الصحفى أحمد جلال، رئيس تحرير بوابة أخبار اليوم الكاتب الصحفى محمد البهنساوى، ورئيس تحرير جريدة الأخبار المسائى جمال حسين.