إصابة عامل ببتر في ساقه وذراعه تحت عجلات "قطار الجيزة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أصيب عامل أربعيني ببتر في ساقه وذراعه اليمنى؛ إثر سقوطه من قطار ركاب بمحطة الجيزة، مساء الأحد.

تلقى العقيد محمد سلامة مأمور قسم شرطة الجيزة، إشارة من شرطة النجدة بوجود مصاب بمحطة الجيزة لقطارات السكك الحديدية.

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التحريات الأولية تحت إشراف المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث الجيزة، توصلت إلى أنه في أثناء تواجد عامل يبلغ من العمر 45 سنة، برصيف المحطة، شرع في ركوب القطار واختل توازنه فسقط أسفل عجلاته.

أصيب العامل ببتر في ساقه وذراعه اليمنى، ونُقل إلى مستشفى قصر العيني لتلقي العلاج اللازم.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.