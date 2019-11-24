نشرة الحوادث المسائية.. انتهاء تحقيقات واقعة "الطالبة شهد" وجثة المريوطية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأحد، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

النائب العام: لا وجه لإقامة دعوى جنائية في واقعة وفاة "الطالبة شهد"

أمر النائب العام بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في القضية رقم 7583 لسنة 2019 لعدم الجريمة، وذلك في واقعة وفاة الطالبة شهد أحمد كمال بعد ثبوت انتفاء الشبهة الجنائية في وفاتها.

عامان من الحرام انتهيا بـ"جثة المريوطية"

علاقة غير شرعية جمعت بائع قماش يدعي انها معالج روحاني وسيدة، زعم قدرته على علاج طفلها "7 سنوات" الذي يعاني عدم قدرة على النطق منذ ميلاده، ولدى محاولتها إنهاء العلاقة هددها بالفضيحة فقتلته بمساعدة خطيب أختها ولدى تخلصهما من الجثة كشف الأهالي المستور، وتمكنوا من ضبطهما.

الحبس سنة لـ109 متهمين بإهانة القضاة في قضية "كتائب حلوان"

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الأحد، بمعاقبة 109 متهمين بالحبس سنة بتهمة إهانة القضاة.

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النائب العام يحيل شكوى عائشة الشاطر لتدهور حالتها الصحية لـ"أمن الدولة"

أحال النائب العام المستشار حماده الصاوي، الشكوى المقدمة مِن دفاع عائشة محمد خيرت الشاطر المحبوسة احتياطيا على ذمة القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، إلى نيابة أمن الدولة؛ للتحقيق فيها.

ضبط جزار وسائق قتلا صديقهما في دمياط

ألقى ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، القبض على جزار وسائق قتلا صديقهما للخلاف على حصيلة بيع توك توك في دمياط.

"بابا قطع ماما بالسيف".. تفاصيل جريمة هزت الهرم

قتل فرارجي زوجته بطعنها 40 طعنة بـ"سيف" داخل منزلهما في الهرم بسبب شكه في سلوكها.

إحالة 8 عاملين بالسكة الحديد للمحاكمة

أمر المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 8 متهمين من العاملين بهيئة السكك الحديدية للمحاكمة التأديبية، لعدم أدائهم العمل المنوط بهم بدقة بما كان من شأنه تعريض حياة المواطنين للخطر يوم 28 أكتوبر الماضي.