ضرباه بحجر.. ضبط جزار وسائق قتلا صديقهما في دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

ألقى ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، القبض على جزار وسائق قتلا صديقهما للخلاف على حصيلة بيع توك توك في دمياط.

تلقى مركز كفر سعد بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة لذكر في العقد الثاني من العمر بكامل ملابسه داخل قطعة أرض زراعية "محاطة بسور مهجورة" كائنه بناحية كفر سعد البلد دائرة المركز.

توصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن دمياط إلى تحديد شخصية المجني عليه وتبين أنه "سائق توك توك 20 سنة مقيم بذات الناحية" وأن وراء ارتكاب الواقعة صديقين له وهما جزار 22 سنة، وسائق توك توك 21 سنة، مُقيميان بدائرة المركز.

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وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارتي البحث الجنائي بأمني (دمياط - الشرقية) أسفرت عن ضبطهما الأول بنطاق أمن الشرقية والثاني بنطاق أمن دمياط.

وبمواجهتهما بما توصلت إليه التحريات أقرا بها واعترفا تفصيليًا بارتكابهما الواقعة وقررا بسابقة ارتباطهما بعلاقة صداقة بالمجني عليه واتفاقه معهما على بيع التوك توك قيادته "ملك سائق 64 سنة مُقيم بذات الناحية"، واقتسام ثمنه فيما بينهما وتوجهوا إلى محافظة الشرقية وقاموا ببيعه لآخر "30 سنة مُقيم بالإبراهيمية بالشرقية" نظير مبلغ 6 آلاف جنيه.

وعقب ذلك اختلفا مع المجني عليه حول تقسيم المبلغ المالي حصيلة بيع التوك توك فاتفقا فيما بينهما على التخلص منه بقتله والاستيلاء على المبلغ المالي.

وأضافا المتهمان بقيامهما بتاريخ 3 سبتمبر الماضي "يوم ارتكاب الواقعة" بالتوجه إلى مكان العثور على الجثة بزعم اقتسام المبلغ المالي وباغتا المجني عليه وقاما بالتعدي عليه بالضرب على رأسه بقطعة حجارة فأوديا بحياته وتركاه بذات المكان واستوليا على المبلغ.